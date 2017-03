Bij Wüst is het een dynastie, Kramers macht is dictatuur

En dan, begin maart, als de sneeuwklokjes bloeien, als de winter alleen nog op papier voortduurt, na ontelbare NK's, EK's en WK's en na miljoenen rondjes 31,2 is er nóg een groot schaatstoernooi. De WK allround in het Noorse Hamar. En eigenlijk waren de winnaars al van tevoren bekend: Ireen Wüst (30) en Sven Kramer (ook 30). Er moest alleen nog even gereden worden.



Tot zover het cynische gedeelte van dit stuk.



Want laten we wel wezen: juist in de herhaling schuilt ook de bijzonderheid. Hoezeer we er ook aan gewend zijn: het ís niet normaal dat schaatsers zes (Wüst) of negen (Kramer) keer wereldkampioen allround worden. Bij Wüst is het een dynastie, bij Kramer een dictatuur. Hij is nooit ziek. Hij is nooit zwak. Hij is nooit misselijk. En als hij onverhoopt wel een keer minder goed is, dan weet hij het te verbergen. Hij wint zó vaak, dat het normaal voelt en dat het vanzelfsprekend lijkt. Water is nat, gras is groen, ijs is glad en Sven Kramer is wereldkampioen.