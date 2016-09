'Blijf anders denken en doen. Durf!'

Collectief

Terwijl een deel van de voetbalwereld schreeuwt om meer realisme. En kijk eens naar het afgelopen Europees kampioenschap in Frankrijk. De plek waar verdedigende teams, leunend op het collectief, heersten. Met Portugal als typerende winnaar. Bosz zat vaak met een chagrijnig gezicht voor de buis. Want genoten heeft hij nauwelijks van het EK. ,,Ja, wel van Duitsland. Maar niet van Portugal hoor. Nog iets anders: we hebben allemaal naar Zweden-Nederland gekeken afgelopen week. Gelukkig maakten we nog 1-1. Anders was iedereen weer begonnen over hoe 'realistisch' Zweden speelde. Maar kom op, dat hele Zweden heeft toch vooral geluk gehad? Daar ga je de speelstijl toch niet op aanpassen? Wat een lulverhaal zeg.''



Bosz wil er mee zeggen: loop in Nederland niet blind achter trends aan in het internationale voetbal aan. ,,Wij zijn door onder meer Rinus Michels en Johan Cruijff juist groot geworden als voetballand door anders te denken. En dat moeten we ook blijven doen. Durven!''



Het is een brede, diepere discussie die gevoerd wordt omdat de status van ons vaderlands voetbal jaarlijks verder afbrokkelt. Een discussie voor de toekomst ook, maar Bosz' eerste prioriteit is het heden. Te beginnen morgen in de wedstrijd tegen Vitesse dus. Want ja, Ajax is nog ver verwijderd van zijn ideaalbeeld. Wat er beter moet? O, genoeg. ,,Kijk, dat we zeventig procent balbezit hebben, zegt mij niet zo veel. Daar lees ik de dominantie niet aan af. We lijden te veel onnodig balverlies, het tempo van de balcirculatie is nog te laag en zo kan ik nog wel doorgaan. Maar de filosofie begint echt bij mijn spelers door te dringen.''



Het bewijs moet geleverd worden op het veld. Morgen tegen Vitesse eigenlijk al.