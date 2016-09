Blind wijzigt opstelling na mislukte generale

Professioneel

Het is het eerste kwalificatieduel. Normaal het begin van een periode van verheugen en vooruitkijken. Maar in het stadion van Solna kreeg Danny Blind gisteravond al de vraag of dit meteen ook zijn laatste wedstrijd wordt bij een nederlaag? ,,Daar ga ik niet alleen over, hè'', was zijn antwoord. ,,Maar nee, ik stap niet zelf op als het misgaat.'' De toon voor Zweden - Nederland is daarmee gezet. De druk op de bondscoach en op zijn elftal is tot het maximum opgevoerd. En daar moeten ze vanavond maar mee omgaan. Blind gelooft dat hij dat zelf wel kan. ,,En volgens mij geldt dat ook voor de spelers. Stoïcijns is overdreven, maar ik vind dat ze zich heel professioneel opstellen. Er is goed getraind, goed gewerkt de afgelopen dagen. Ze moeten voetballen en focussen.''

Andere opstelling

Dat voetballen gaat gebeuren in een andere opstelling dan donderdag tegen de Grieken. Automatisch dringt zich een vergelijking met twee jaar geleden op. Ook toen werd er vlak voor de start van een nieuwe kwalificatie geoefend en verloren, van Italië. Voor toenmalig bondscoach Hiddink bleek het meteen reden om te wisselen van spelers en van speelwijze voor de klus vijf dagen later in Praag tegen Tsjechië. Ook Blind gaat 'andere accenten' leggen na de mislukte generale. ,,Maar ik doe dat op basis van wat we heel de afgelopen week hebben gezien. We zijn al even bij elkaar en na een x-aantal trainingen en duels trek je conclusies.'' Het heeft er alle schijn van dat Oranje vanavond met drie nieuwe verdedigers speelt. Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk opereren als centraal verdedigingsduo. Daryl Janmaat komt in de ploeg als rechtsback en Daley Blind schuift vanuit het centrum naar linksback, waar hij Jetro Willems vervangt. Onder anderen Willems en Van Dijk voerden gisteren op het vliegveld van Stockholm een persoonlijk gesprek met Blind. Het geeft aan hoezeer de staf wikt en weegt in de gekende probleemlinie van het team.

Twee jaar verder

De andere wijziging zal gaan liggen in een andere positie voor Wesley Sneijder. Met hem in een vrije rol hangend op links, kan er een extra middenvelder in de basis. Het brengt Davy Klaassen aan de aftrap. Blind wilde gisteravond helemaal niets kwijt over de opstelling. Wel zei hij dat de les van 'Griekenland' is dat Oranje 'veel meer een blok' moet zijn. ,,We moeten compacter spelen. Niet in ons eigen zestienmetergebied, maar wat verder naar voren op het veld. De linies kort bij elkaar houden, dat ging de laatste tijd juist goed. Maar donderdag was dat weer minder.'' Blind ziet zelf overigens niet direct parallellen met twee jaar terug en de paniek die toen toesloeg in de dagen tussen Bari en Praag. ,,Spelers die er toen bij waren, zijn nu twee jaar verder. Die hebben twee jaar meer ervaring. Dan doel ik op onder anderen Wijnaldum. Vergeleken met toen is ook Strootman erbij. We moeten nu sterker zijn.''



Bij de Zweden puzzelen ze ook nog met de beste opstelling. In het post-Ibrahimovic-tijdperk zal het aantal relatief onbekende, onervaren namen in de basis groot zijn. Met Guidetti, Berg, Hiljemark en Granqvist lijken wel vier ex-eredivisiespelers te gaan starten.



Op de mat van het nationale stadion van Zweden trainde Oranje gisteravond scherp. Bij een graadje of twaalf schalde in de warming-up de stem van conditietrainer René Wormhoudt al krachtig over het veld. Blind praatte nog met wat spelers, Wijnaldum liet zijn knie checken bij de teamarts en Sneijder joeg uit alle standen ballen in en naast het doel. De captain van Oranje weet wel wat voor duel het wordt vanavond. Sneijder, met een grijns: ,,Het wordt een avond voor Big Boys. Laten we maar eens kijken hoeveel wij er daarvan hebben.''