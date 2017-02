Boateng blikt terug op periode onder Jol: 'Ik woog 95 kilo'

Kevin-Prince Boateng bewaart weinig goede herinneringen aan zijn tijd onder Martin Jol. Toen de Nederlander zijn manager was bij Tottenham Hotspur, ging het bijna de verkeerde kant op met de Ghanese middenvelder. Dat vertelt hij in een groot interview aan The Guardian .

Boateng (nu 29 jaar) stapte in 2007 over van Hertha BSC uit zijn geboortestad Berlijn, naar Tottenham Hotspur. ,,Maar trainer Martin Jol zei al na een maand dat hij me niet wilde hebben'', herinnert Boateng zich. Hij werd recalcitrant. ,,Prima joh, dan ga ik toch van het leven genieten? Het werd 'ik tegen de rest van de wereld'. Ik zie nu pas in hoe slecht dat was. Zes dagen per week op stap, een jaar lang was ik vrijwel non-stop aan het drinken.''

Destijds had hij de impact niet zo door. ,,Ik was twintig en er kwam veel geld binnen, dus dan denk je niet aan doemscenarios. Tot ik een keer in de spiegel keek en er oud uitzag. Ik woog 95 kilo, was veel te dik door het drinken en slechte eten. Toen heb ik twee echte vrienden opgebeld. Zij zijn met mij mijn koelkast en huis op komen ruimen. Vanaf dat moment ben ik gezond gaan eten en niet meer op stap gegaan. Zomaar, van de één op de andere dag.''