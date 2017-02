'Bod van 40 miljoen uit China voor Bas Dost'

Het zou volgens Record gaan om een bod van de Chinese club Tianjin Quanjian, waar de Italiaan Fabio Cannavaro (43) tegenwoordig trainer is. Bij deze club zijn de Belgische middenvelder Axel Witsel en de Braziliaanse aanvallers Alexandre Pato en Geuvânio al actief. Chinese clubs mogen slechts drie buitenlandse spelers opstellen. De transferperiode voor clubs uit China loopt nog tot en met 28 februari (volgende week dinsdag). Tianjin Quanjian werd vorig seizoen nog kampioen op het tweede niveau van China. De nieuwe competitie begint op vrijdag 3 maart.



Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho zou het eerste bod vanuit China hebben afgewezen. Volgens hem kan Sporting het zich niet veroorloven om Dost al na een halfjaar te laten vertrekken. Dost is momenteel topscorer in de Portugese competitie met 17 goals na 19 wedstrijden. Hij werd onlangs verkozen tot beste speler van de maand januari in Portugal.



Dost speelt pas sinds afgelopen zomer voor Sporting, dat hem voor 10 miljoen euro overnam van VfL Wolfsburg. Sporting staat momenteel derde in de Liga NOS, op tien punten achterstand van koploper en rivaal Benfica. Sporting werd voor de winterstop vierde in groep F van de Champions League, onder Borussia Dortmund, Real Madrid en Legia Warschau.