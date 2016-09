Boete voor Gascoigne na racistisch taalgebruik

Real Madrid ziet Ronaldo en Bale terugkeren

15:29 Real Madrid kan woensdag tegen Villarreal weer beschikken over Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. De twee grootste vedettes van de Spaanse topclub misten zondag de gewonnen uitwedstrijd tegen Espanyol (0-2). Ronaldo bleef met een griepje achter in Madrid, Bale ondervond nog te veel hinder van de heupblessure die hij een paar dagen eerder had opgelopen in de confrontatie met Sporting Portugal in de Champions League.