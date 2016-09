Boete voor Tomic na scheldpartij op US Open

,,Hij riep voortdurend negatieve dingen naar me. Hij tartte me continu, maar ik bied mijn verontschuldigingen aan. Het was niet de bedoeling dat andere toeschouwers het hoorden", zei Tomic, wiens obscene opmerkingen werden opgevangen door een microfoon.



Tomic (23) geldt als enfant terrible in de tennissport. Hij komt regelmatig in het nieuws door wangedrag op of buiten de tennisbaan. Het kostte hem deze zomer zelfs een plek in de olympische equipe.



Zijn korte deelname aan het US Open leverde hem nog wel bijna 40.000 euro aan prijzengeld op. De boete moet daar dan nog wel van af.