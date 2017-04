Bokser Klitsjko wil bedenktijd over rematch na nederlaag tegen Joshua

Robben evenaart Cruijff met tiende landstitel

29 april Arjen Robben heeft vandaag met zijn tiende landstitel Johan Cruijff geëvenaard. De 33-jarige Groninger werd met Bayern München voor het vijfde jaar op rij en de zesde keer in totaal kampioen van Duitsland. Robben veroverde eerder landstitels in Nederland (met PSV in 2003), in Engeland (met Chelsea in 2005 en 2006) en in Spanje (met Real Madrid in 2008).