Boksers Mayweather en McGregor hebben nu al ruzie

McGregor (28) riep dat hij Mayweather binnen vier ronden knock-out zou slaan, waarna de veertigjarige Amerikaan de microfoon overnam. ,,Eén ding is zeker: jij zal met een witte vlag zwaaien. Je mag kiezen of je op je gezicht of op je rug eindigt."

,,Ik ben niet bang voor hem", blufte de Ier, die er vorig jaar als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts. ,,Hij is niet gewend aan mijn bewegingen, mijn kracht, mijn razernij."