Bondscoach over passeren Ziyech: Zulke spelers liever niet op de bank

Bondscoach Hervé Renard heeft Karim El Ahmadi van Feyenoord wel geselecteerd in zijn 26-koppige voorselectie. Ook Mbark Boussoufa (Al-Jazira), Nordin Amrabat (Watford) en Oussama Tannane (Saint-Etienne) zijn opgeroepen. De Afrikaanse ploeg vertrekt op 28 december naar Dubai om zich voor te bereiden op de Afrika Cup.



Renard, die met Zambia en Ivoorkust al eens de Afrika Cup won, zou Ziyech aanrekenen dat hij in november afzegde voor de kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust. De Ajacied meldde zich toen geblesseerd af, maar in Noord-Afrika werd hevig aan de ernst van die kwetsuur getwijfeld. De ervaren coach Renard (48) zou met zijn besluit om Ziyech te passeren een slechte beurt hebben gemaakt bij de Marokkaanse voetbalbond. Eerder vertelde de middenvelder nog dat hij er enorm naar uitkeek om met zijn land van afkomst zijn eerste grote toernooi te spelen.



Renard verklaarde de afwezigheid van Ziyech door te stellen dat hij over veel goede middenvelders kan beschikken. ,,Ik heb gekozen voor Younes Belhanda, die nu met Olympique Nice in de top van de Ligue 1 speelt. En Mbark Boussoufa heeft veel ervaring en een uitstekende mentaliteit.''



De bondscoach van Marokko benadrukte dat Ziyech een goede voetballer is. ,,Maar het is een keuze die je maakt. Hij geeft de laatste duels ook niet veel gespeeld bij Ajax. Ze rouleren daar veel.'' Hij maakte de vergelijking met Hatem Ben Arfa bij Frankrijk. ,,Het is voor spelers met dergelijke kwaliteiten moeilijk voor de speler zelf, maar ook voor de staf en de groep, als ze op de bank zitten. Het is dan een keuze. Ik heb dan liever dat hij bij zijn club blijft