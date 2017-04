Borst vooruit bij Feyenoord

Feyenoord moet, ook al is de strijd nog niet beslist, nu al denken aan komend seizoen. Op de reservebank van de koploper zit, zo is dit jaar duidelijk gebleken, wel heel erg weinig kwaliteit. En dat is jammer, want een paar van die gasten hebben wel miljoenen gekost. Er moet echt een buitenspeler bij en dan zou ik denken aan Jean-Paul Boëtius, die bij Racing Genk laat zien dat hij nog altijd een speler is met bijzondere kwaliteiten. En ik riep al eerder in deze column dat het huren van Jordy Clasie een meesterzet zou zijn, al is dat misschien niet zo eenvoudig.



Dan nog iets dat mij dwars zit. Ik snap heel goed dat Dirk Kuyt niet meer in de basiself van Feyenoord staat. Maar als die gozer invalt, dan moet eigenlijk meteen de aanvoerdersband om zijn arm zitten. El Ahmadi moet die band dan afdoen. Kuyt verdient dat respect. Zou toch logisch moeten zijn?



Al is logica in de sport vaak ver te zoeken. Ik zat zondag bij de Amstel Gold Race bijvoorbeeld te wachten op Mollema, Gesink en Dumoulin, maar die sloegen dé wedstrijd in hun eigen land dus doodleuk over. Al was die geweldenaar Philippe Gilbert niet te verslaan, ze hadden er in Limburg toch gewoon bij moeten zijn?