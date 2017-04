Bosz en het 'net-niet-imago'

Een waardeloze trainer, die Peter Bosz. Nu al uitgeschakeld voor het kampioenschap, drie punten minder dan Frank de Boer vorig jaar op dit moment in de competitie én een slechter doelsaldo. Wat is Ajax nu eigenlijk opgeschoten met deze trainer? Puur op basis van scorebordjournalistiek niet veel. Toch heeft de ploeg aanzienlijk meer kleur op de wangen dan vorig seizoen onder De Boer. Niet in de laatste plaats door het bereiken van de halve finale in de Europa League.



Dat is nog altijd geen prijs, hoor ik de critici onmiddellijk roepen. Dat klopt, en zeker met een tegenstander als Olympique Lyon lijkt een finaleplaats ver weg. Toch was het lang geleden dat er in Europa weer eens zo positief over het Nederlands voetbal werd gesproken. In de wedstrijden waarin het systeem van Bosz perfect werd uitgevoerd, wist de tegenstander niet wat het overkwam. Daar kunnen Feyenoord, Schalke 04 en SC Heerenveen in de laatste weken over meepraten.



Maar tegelijk schuilt daarin het gevaar. Lukt het niet, dan is Ajax plots behoorlijk kwetsbaar. De kans dat Ajax dit seizoen zonder tastbare prijs eindigt, is dan ook aanzienlijk. Voor de wedstrijd tegen Schalke confronteerde ik Bosz met de optie dat het binnen enkele dagen allemaal voorbij zou kunnen zijn. ,,Daar kun je maar beter niet te veel over nadenken", was zijn nuchtere reactie. Het scheelde een haar of dit scenario was een feit geweest.



Maakt dat Peter Bosz opeens een slechte trainer? Persoonlijk vind ik van niet. Mocht hij echter de Europa League niet winnen, dan is het volgend seizoen absoluut zaak dat hij prijzen gaat pakken om een 'net-niet-imago' te voorkomen. Als door het Europese succes niet al zijn sterkhouders worden verkocht, gelden er geen excuses meer.



Al kan hij dan natuurlijk nog altijd bondscoach worden. Dat was ooit een erebaan, maar inmiddels lijkt het de restpost op de begroting. Na Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer en Roger Schmidt zijn we nu inmiddels aan optie vijf of zes toe. Ogenschijnlijk zit naast Ruud Gullit niemand op deze functie te wachten. Van een profielschets lijkt ook geen sprake meer, want naast twee voeten en een neus hebben voorgaande heren weinig gemeen.



Henk ten Cate lijkt nu kandidaat. Na twee intensieve gesprekken is het nationale voetbalgeweten Hans van Breukelen behoorlijk onder de indruk van de trainer van Al Jazira. Toch reisde hij gistermiddag af naar Dick Advocaat. Met medeweten van Ten Cate, dat wel, maar best vreemd als je vol voor de voormalig assistent van Barcelona wil gaan.



Ondertussen is Ten Cate volgens voetbalkenners bezig met een huzarenstukje in de Verenigde Arabische Emiraten. Als hij aanstaande vrijdag uit bij Hatta een puntje pakt, verovert hij het kampioenschap, vóór clubs als Al Ain en Al Ahly. En wij maar onder de indruk zijn van Feyenoord...

Dat Ten Cate veel verstand van voetbal heeft, staat buiten kijf, maar met de Amsterdamse straatvechter krijgt Oranje wel een bijzondere keuzeheer. Pittige confrontaties lijken niet ver weg, maar uiteindelijk draait het allemaal om de resultaten. Daar weet Peter Bosz alles van.