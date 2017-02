Botteghin, het best bewaarde geheim

Laatst op de tribune hadden we het over samenvattingvoetballers. U kent ze wel: voetballers die in de samenvatting best goed lijken, maar in het stadion juist totaal niet, en al helemaal niet over de volle negentig minuten bezien. Alleen een trouwe seizoenkaarthouder herkent de ware samenvattingvoetballer, want om dit specifieke type speler te herkennen, is een enigszins geroutineerde blik nodig. Vroeger dacht heel Studio Sport-kijkend Nederland bijvoorbeeld dat Earnest Stewart een bovengemiddelde, immer dreigende eredivisie-aanvaller was. Wij, de trouwe honden, wisten wel beter. Samenvattingvoetballers dienen niet verward te worden met momentenvoetballers. Eljero Elia heeft wel wat weg van een samenvattingvoetballer, maar hij is het niet: zijn rendement is veel te hoog. Romario de Souza Faria: de beste momentenvoetballer ooit.

Een echte samenvattingvoetballer daarentegen doet verrassend weinig heel goed, maar zijn grote geluk is dat de verkeerde aannames, de alibi-slidings, de slaapmomenten en de getelefoneerde breedtepassjes de samenvatting vrijwel nooit halen. (Julian Jenner! Guyon Fernandez! Andreas Lasnik!) Wat samenvattingvoetballers gemeen hebben: ze zien er uit als goede voetballers. Het oogt allemaal hartstikke dreigend, driftig, gelikt of stoer. Ze lopen best wel stijlvol, of, om het in Hans Kraay Jr.-vocabulaire uit de drukken:er zit 'een goeie kop' op. (Ongeveer op die gronden strikte Feyenoord ooit Alexander Östlund, een typische samenvattingrechtsback. Ajax haalde rond diezelfde tijd Tom Soetaers, een samenvatting-Belg, en PSV had Remco van der Schaaf, een samenvattingkaartenpakker.)

Precies het omgekeerde bestaat ook. We hadden bij NAC vroeger Rob Penders, een verdediger die voetbalde alsof hij een bezemsteel op zijn rug droeg, een jongen met de uitstraling van een SRV-man of een belastingconsulent. Maar wij wisten beter. Zelfde genre: Arnold Kruiswijk (daar is-ie weer), Frank van der Strijk of Barry Opdam: typisch spelers die überhaupt vrijwel nooit een samenvatting halen, maar in wie seizoenkaarthouders een onmisbare kracht herkennen. Het duurde even, maar Opdam haalde uiteindelijk zelfs Oranje.



En nu is daar Eric Botteghin, de ultieme anti-samenvattingvoetballer van de laatste tien jaar. Een speler van wie iedere Zwolse, Bredase of Groningse trouwe hond al jaren geleden inzag hoe goed hij was, maar wiens naam vrijwel nooit voorbijkwam bij Studio Sport, op zondagavond om 7 uur.



Alles wat Botteghin deed, voltrok zich haast geruisloos, behalve dan als Jan Everse op de televisie was. Die riep het van de daken.

Botteghin lijkt niet eens echt op een voetballer, laat staan op een Braziliaanse voetballer. Op het oog heeft hij reusachtige platvoeten, en wanneer hij passt of schiet, lijkt het meer op harken wat hij doet. Eric Botteghin maakte deel uit van honderden samenvattingen, maar er was haast niemand die het doorhad, tot een pakweg een handvol maanden geleden. Het best bewaarde geheim van de eredivisie, eindelijk echt ontdekt.