'Bouwen met een elftal moeilijk'

Danny Blind

Voormalig bondscoach Danny Blind (55), toen hoofd opleidingen bij Ajax, zegt: ,,Vooropgesteld dat deze prestatie van Ajax fantastisch is. Zó dicht bij een Europese finale. Zo'n incidenteel succes in de Europese subtop werd lang niet voor mogelijk gehouden. Dat moeten we daarom ook zeker niet bagatelliseren. Maar het succes heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijde.''

Blind doelt op de mogelijke leegloop komende zomer. Fans vrezen al dat Klaassen en Sánchez volgend seizoen weg zijn. En misschien anderen ook wel. Hakim Ziyech opperde in deze krant niettemin om nog minimaal een jaar bij elkaar te blijven.



Blind, die Ajax in verschillende functies 26 jaar diende: ,,In mijn tijd hadden we het daar ook over, maar zo simpel ligt dat in de praktijk niet. En daar zal het toch van afhangen: hoe lang kun je écht bouwen met een elftal? Dat is gewoon heel moeilijk. Daarom is het ook niet reëel om op basis van deze prestatie, hoe knap ook, te zeggen: volgend jaar is overwinteren in de Europa League of de Champions League gegarandeerd. Nog los van het feit dat je ook afhankelijk bent van de loting.''



Afgezien van de poppetjes is Peter Bosz er tijdens zijn eerste jaar als trainer bij Ajax wel in geslaagd om de ploeg zijn aanvallende manier van voetballen eigen te maken. ,,Maar in de competitie is het lange tijd niet goed genoeg geweest'', zegt oud-speler Bryan Roy (47), die met Ajax in 1992 de UEFA Cup won. ,,In Europa natuurlijk wel, maar daarom denk ik dat het vooralsnog een incident is. Het is een geweldige prestatie, hoor. Ik heb er woensdag van genoten in het stadion. Maar de basis is nog wankel. Dat kun je Bosz in zijn eerste jaar ook niet kwalijk nemen.''



Toch is Roy wel optimistisch over de toekomst. ,,Het is duidelijk dat je de tijden niet meer met elkaar kunt vergelijken. Maar in mijn tijd had Ajax ook altijd minder geld en middelen dan de Europese toplanden. Louis van Gaal zette daar iets tegenover: een heilig geloof in het attractieve spelconcept. Die parallel is er met Bosz. Dus ik heb wel de hoop dat dit geen stuiptrekking is.''