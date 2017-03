Brailsford (Sky) liegt en draait

In plaats daarvan liegt en draait Brailsford zich al maanden door de affaire rond medische attesten en een vreemd pakketje, dat in 2011 vanuit Groot-Brittannië naar Zuid-Frankijk werd verscheept. Volgens Brailsford zat er Fluimucil in, maar hij heeft er zó veel over gelogen dat het ondertussen een wonder zou zijn als er daadwerkelijk een onschuldig middeltje in zou zitten dat bij elke lokale apotheek verkrijgbaar is. Uit onderzoek van het Britse antidopingbureau blijkt dat er bij Sky geen enkele administratie beschikbaar is over toegediende medicijnen, dat er een computer is gestolen en dat er geen back-ups te vinden zijn. Maar wat ze wél vonden is wellicht belangrijker: er werden in de Tour van 2011 veel meer cortisonen ingekocht dan voor één man (Wiggins) alleen.



Dáár, over het systeem áchter Wiggins, zou het moeten gaan. Sky is nog altijd de ploeg die het wielrennen in grote rondes domineert. Waarom liegt Brailsford? Waarom verdraait hij de waarheid? Waarom zegt hij tegen journalisten dat hij een sappig verhaal over een andere ploeg of andere renner vertelt als ze Sky met rust laten?



Deze affaire zal Brailsford de kop kosten. Liever vroeg dan laat. Een gebrek aan geloofwaardigheid is een van de grootste problemen van het wielrennen. Dus als die cameraploegen ergens in de tuin willen liggen, moeten ze het bij Brailsford doen. Ze hoeven hem maar één vraag te stellen: ,,Als je liegt over het ene, waarom moet iedereen dan geloven dat je de waarheid spreekt over de rest?''