Bravouremannetje, rasvoetballer, boegbeeld van Oranje

In al die jaren bracht hij gif, klasse en bravoure bij Oranje, maar ook een lach en vermaak. Al die ontelbare keren dat we hem spraken, zwetend na afloop in donkere catacomben, of aan de zijlijn in Katwijk. Heel lange gesprekken of juist vluchtige. In hotels over de hele wereld, op het trainingscomplex van Internazionale of bij Real Madrid. Op vliegvelden, bij de kofferband, in de rij bij de douane. Te midden van duizenden uitzinnige Turken.



Sneijder was altijd zijn opgeruimde zelf. Een onbezorgde opportunist, een irritant bluffertje, een vrolijke praatjesmaker soms. Maar ook altijd goed voor een verhaal, voor een anekdote, voor een stevige discussie.



Topvorm

Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika was hij niet alleen op het veld in topvorm. Daarbuiten, in het Sheraton-hotel in Johannesburg, vertelde hij eindeloos over het geloof en over de liefde, over de bijzondere rozenkrans die hij bij zich droeg, over zijn zoontje, over God, over zijn moeder, over zijn leven als publiek figuur.



Sneijder is de verpersoonlijking van wat Johan Derksen 'streetwise' zou noemen. Hij is misschien niet hoogopgeleid, maar wel intelligent, niet in de laatste plaats in sociaal opzicht. Hij verloor nooit zijn Utrechtse tongval, maar werd van een egocentrisch strontjochie ook een volwassen man, met oog voor anderen. Niet te beroerd om oude kennissen te helpen, bereikbaar voor pers en publiek, immer goed met kinderen.



Bij de laatste interlandperiode onder Danny Blind, in maart van dit jaar, sprak hij nog hartverwarmend een zaal vol ouders en kankerpatiëntjes toe, bij de overhandiging van een cheque voor het Prinses Máxima Centrum. Geen Nederlandse voetballer kan dat zoals Sneijder. Warm, vrolijk en spontaan, met gevoel voor sfeer en timing.