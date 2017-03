Brazilië kwalificeert zich als eerste voor WK in Rusland

WK 2018 ver weg voor voetballers VS

7:54 De voetballers van de Verenigde Staten zijn hun valse start in de vijfde ronde van de WK-kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika nog niet te boven. Na de ruime winst (6-0) op Honduras van vrijdag, volgde gisteren een teleurstellend 1-1-gelijkspel in en tegen Panama.