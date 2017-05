Bruin of roze, dat is de vraag

Ik heb er lang over nagedacht. Gewikt en gewogen. Ik heb er van alle kanten naar gekeken. Maar na drie dagen denk ik dat ik er uit ben: ik had het gedaan. Als ik Tom Dumoulin was, had ik een paar dagen geleden in mijn broek gepoept. Beter met bruin langs mijn benen naar de finish dan het risico lopen om de Giro te verliezen door een diarreepitstop in de berm.



Maar ik ben Dumoulin niet. Als ik in zijn schoenen stond zou ik elke dag in opperste staat van paniek zijn. Ik kijk al tweeënhalve week met open mond naar de manier waarop hij rondrijdt in de Giro. Dat hij hard kan fietsen, weten we wel. Dat hij precies weet wat hij wil en wat hij kan, is ook wel bekend. Maar dat hij zó rustig blijft, terwijl hij van alle kanten onder vuur wordt genomen is bizar.



Gisteren was hij de laatste twee uur van de koers in zijn uppie, zonder ploeggenoten. Al zijn concurrenten vielen hem aan. Bergop, bergaf, van ver en vlak voor de finish. Maar hij verblikte noch verbloosde. Hij versnelde precies op de juiste momenten, hij pokerde met hartslag 190 en hij intimideerde zijn tegenstanders op de slotklim.



Dumoulin was zó belachelijk kalm. Zo ridicuul rationeel. Het was alsof hij een computerspelletje speelde, met zijn voeten op tafel en een pizza salami bij de hand. Alsof hij een rondje naar de bakker fietste voor een vlaai en een halfje volkoren. Tomtiedomtiedom.



En dat terwijl er zoveel op het spel staat. Zijn roze trui, eeuwige roem, een sloot geld, maar ook zijn imago. Hoe goed hij ook rijdt, hoeveel ritten hij ook heeft gewonnen, hoeveel indruk hij ook maakt: hij is voor altijd de renner die stopte om te poepen aan de voet van de Stelvio.



Die herinnering kan op twee manieren blijven echoën. Als hij wint, kan iedereen er om lachen ('Hij was zoveel beter dat hij zelfs nog tijd had om onderweg te kakken'). Maar als hij verliest, is hij een schlemiel. Dan ligt zijn Giro in de berm naast een blauw verkeersbord en wordt hij de rest van zijn leven achtervolgd door de vraag of hij niet eerder had moeten stoppen of het in zijn broek had moeten doen. Dat beseft hij zelf ook. Zijn eigen woorden: ,,Ik ben hier niet om geschiedenis te schrijven, omdat ik in de bosjes zit te schijten. Ik wil geschiedenis schrijven door het roze naar Milaan te brengen."



Het is het een of het ander. De Giro van Tom Dumoulin kan op twee manieren eindigen.



Roze of bruin.