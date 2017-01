Buijs: Lekker hoor, op mijn slippertjes naar de training

Het blijft een apart contrast voor de argeloze Europeaan: terwijl de Braziliaanse zomerzon de temperatuur tot dik boven de 30 graden opjaagt, hoor je in Rio de Janeiro rond de jaarwisseling nog winterdeuntjes als 'Let it snow, let it snow, let it snow'. ,,Heel maf'', zegt volleybal-international Anne Buijs. ,,Thuis in Nederland hebben ze herfststormen en hier schijnt de zon. Dat strookt niet met mijn gedachten.''



De 25-jarige Nederlandse speelt sinds september voor Rexona-Sesc uit Rio, de recordkampioen, huidige lijstaanvoerder en titelfavoriet in het Braziliaanse vrouwenvolleybal. ,,Een teamgenootje tuigde thuis ook een kerstboom op. Toen moest ik wel lachen. Hebben ze dat hier ook, dacht ik.''



Dik drie maanden is Buijs nu ondergedompeld in het Braziliaanse leven. Na de vierde plaats op de Olympische Spelen met Oranje reisde ze wel terug naar huis, maar ze had net zo goed kunnen blijven. Haar overgang van het Turkse VakifBank naar Rio was beklonken, ze had ook al een appartement in Copacabana. ,,Dat was wel handig, want tijdens de Spelen kon mijn familie daar verblijven. En ik kon er alvast wat spullen achterlaten."



Het volleybal, na voetbal de tweede sport in Brazilië, slokt Buijs grotendeels op. Met twee trainingen per dag en doorgaans ook twee wedstrijden per week is haar schema overvol. ,,Maar het leven is hier fantastisch", zegt Buijs. ,,Op de club werken we hard, maar de mensen en het leven zijn allemaal wat relaxter. In Europa is het nu koud en winter, maar ik loop elke dag op mijn slippertjes naar de training of over de boulevard naar het strand. Of ik lurk na de training aan een kokosnootje. Dat is heerlijk.



,,We trainen in Urca, op een militaire basis aan de voet van de be­roem­de Suikerbroodberg. Daar is het echt prachtig, er is ook een heel mooi en rustig stukje strand. Soms schieten we na de training snel in onze bikini's en duiken we even de zee in."