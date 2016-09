Buikloop velt Nadal tijdens Davis Cup in India

De Bakker zet Nederland op voorsprong in Davis Cup

14:12 Thiemo de Bakker bezorgde Nederland vanmiddag in een moeizame partij het eerste punt in het Davis Cupduel met Zweden. De nummer 142 van de wereldranglijst versloeg Elias Ymer in vijf sets: 6-4, 6-4, 1-6, 4-6 en 7-6 (2)