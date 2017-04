'Buiten de Kuip scoren kan ik ook, hoor'

Zijn contractverlenging is een kwestie van tijd. Jens Toornstra blijft bij Feyenoord, waar deelname aan de Champions League gloort. Maar dat is niet eens de hoofdreden, de 27-jarige speler uit Ter Aar voelt zich gewoon op zijn plek in de Kuip. Bijna letterlijk zelfs want de international maakte al zijn dertien competitietreffers in het eigen stadion.



Die opvallende statistiek is nauwelijks te verklaren. Ook buiten de Kuip mag Toornstra zich in aanvallend opzicht uitleven. Feit blijft dat de Rotterdammers op vreemde bodem gewoon vaak minder overtuigend voor de dag komen, waar blijkbaar ook Toornstra last van heeft.



,,Een doelpunt in een uitwedstrijd'', lacht Toornstra. ,,Op de een of andere manier lukt het maar niet. Ik voel me lekker in de Kuip, dat is één ding wat zeker is, maar ik zie het toch als toeval dat het alleen in thuiswedstrijden lukt om te scoren. De Kuip is trouwens wel de mooiste plek om te scoren, dus in die zin ben ik er wel blij mee.''