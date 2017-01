Buitenkansjes voor clubs in nood

Didier Drogba

Hij is dan misschien niet meer de spits van topklasse die hij jarenlang was voor Chelsea, maar Didier Drogba zal het scoren vast nog niet helemaal verleerd zijn. De 38-jarige Ivoriaan heeft zijn afscheid als voetballer nog niet bekendgemaakt en lijkt nog te hopen op een laatste club, mogelijk in Europa. Een terugkeer naar Olympique Marseille, de club waar hij in het seizoen 2003/2004 speelde, zal er naar alle waarschijnlijkheid niet van komen. Bij de thuiswedstrijden tegen AS Monaco (1-4 verlies) hielden supporters spandoeken omhoog waarop in niet mis te verstane taal stond dat Drogba niet meer welkom was in Marseille. ,,Stop met dat zelfmedelijden en zeggen dat je zo gek bent op Olympique Marseille. Je verdient in een maand tijd meer dan wij in ons hele leven. Ga terug naar China."



In Marseille is Drogba dus niet meer welkom, maar de Ivoriaan zou voor veel clubs nog een welkome versterking kunnen betekenen. Voor zijn laatste club Montreal Impact scoorde hij 21 keer in 33 duels in de MLS. Welke club durft de gok nog aan?

De spandoeken van de supporters van Olympique Marseille aan het adres van Didier Drogba. Didier Drogba juicht na een van zijn 157 treffers voor Chelsea.

Dimitar Berbatov

Nog een veteraan die furore maakte in de Premier League. Dimitar Berbatov is inmiddels 35 jaar en zit al sinds juni 2016 zonder club. Bij zijn laatste werkgever, het Griekse PAOK Saloniki, scoorde hij nog slechts vijf goals in 25 wedstrijden. Toch is de Bulgaar geen speler die alleen op zijn goals afgerekend dient te worden. Berbatov is een circusartiest. Hij is soms lange tijd onzichtbaar, langzaam en ongeïnspireerd sjokkend over het veld, maar kan vanuit het niets weer iets geniaals bedenken en uitvoeren. Hij veroverde daarmee de harten van de fans van Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Manchester United, Fulham en AS Monaco. De vraag is of Berbatov zelf nog wel zit te wachten op een comeback. Heeft de voormalig topscorer van de Premier League (seizoen 2011/2012) het afgelopen halfjaar met een cocktail in de hand op het strand gelegen of heeft hij zijn lichaam in shape gehouden? In dat laatste geval is hij de gok zeker waard, al is het alleen maar voor zijn briljante aannames.

Dimitar Berbatov.

Emmanuel Adebayor

Emmanuel Adebayor was deze maand actief op de Afrika Cup in Gabon, als aanvoerder van Togo. Adebayor maakte drie keer de negentig minuten vol en maakte zeker geen versleten indruk. De 32-jarige spits zit sinds de zomer zonder club, nadat Crystal Palace niet met hem verder ging. Toch werd hij opgeroepen voor de Afrika Cup. Adebayor had in de maanden richting het toernooi dan ook zeker niet stilgezeten. Op het strand van Totsi, in de buurt van hoofdstad Lomé, voetbalt Adebayor sinds de zomer in een vriendenploeg. Iedereen is er welkom om te voetballen. De Togolees deelde op het strand shirtjes uit van zijn voormalige ploegen Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Arsenal en Real Madrid. Daar op het strand speelden ze elke dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagavond partijtjes. Adebayor is soms een lastpak en geen type om lekker op de bank te zetten, maar toch: voor ploegen in nood kan hij de redding betekenen.

Emmanuel Adebayor laat na een gemiste kans even zien dat met zijn six-pack nog wel goed zit.

Stefan Babovic

Feyenoorders kennen hem nog wel: Stefan Babovic. De inmiddels 30-jarige Serviër zit sinds de zomer zonder club, na zijn derde periode bij Partizan Belgrado. Babovic speelde in het seizoen 2009/2010 in totaal 13 duels voor Feyenoord, waarin hij twee keer scoorde. Met zijn inzet, passie en zijn fijnbesnaarde linkerbeen kan hij voor veel ploegen in Europa nog wel een rol spelen.

Stefan Babovic.

Martín Cáceres

Wie nog een verdediger zoekt om de laatste maanden van het seizoen mee in te gaan, kan aankloppen bij Martín Cáceres. De 29-jarige Uruguyaan zit sinds de zomer zonder club, nadat zijn contract bij Juventus niet werd verlengd. Cáceres speelde voor Recreativo Huelva, FC Barcelona, Sevilla en zes seizoenen voor Juventus. Met die laatste club werd hij vijf seizoenen op rij landskampioen in Italië. Cáceres zal gezien zijn leeftijd en statuur ongetwijfeld al een aantal aanbiedingen hebben gehad, maar lijkt te wachten op de juiste club. Misschien iets voor Southampton? The Saints zijn met Virgil van Dijk (geblesseerd) en José Fonte (transfer naar West Ham United) het hart van hun verdediging kwijtgeraakt. Cáceres is 68-voudig international van Uruguay en kun je wel om een boodschap sturen. Hij kan uit de voeten als centrumverdediger, maar ook als links- of rechtsback.

Martín Cáceres (r) in duel met Giampaolo Pazzini van AC Milan.

Ook deze spelers zijn nog transfervrij op te pikken

Mocht je als club binnenkort nog de blits willen maken met een grote naam, dan zijn er nog genoeg andere opties. Ook deze helden van weleer hebben de schoenen nog niet opgeborgen: Royston Drenthe (29), Quincy Owusu-Abeyie (30), Charles N'Zogbia (30), Steven Taylor (31), Jefferson Farfán (32), Christopher Samba (32), Marouane Chamakh (33), Julio Baptista (35), Ronaldinho (36), Robbie Keane (36) en Frank Lampard (38).

Robbie Keane in het shirt van Ierland. Royston Drenthe en Wesley Sneijder bij hun presentatie bij Real Madrid.