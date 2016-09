Bulgaarse profvoetballer veroordeeld voor moord

Baldzjiski kreeg in 2013 ruzie met een man, die de bestuurster van de auto waarin hij zat beledigde omdat ze slecht inparkeerde. Het 35-jarige slachtoffer kreeg daarop een klap van de middenvelder en die bleek fataal. De huidige speler van Slavia Sofia had in het ergste geval tot twintig jaar veroordeeld kunnen worden.



Na de matpartij, die op video was vastgelegd, werd Baldzjiski door Slavia ontslagen, maar hij keerde in februari terug. De club liet vrijdag weten dat Balzjiski niet is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het competitieduel met de Bulgaarse kampioen Ludogorets. Mogelijk wordt hij opnieuw de laan uitgestuurd.