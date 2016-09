'Burgemeester Rome staakt plannen voor Spelen 2024'

Raggi's anticorruptiepartij Vijfsterrenbeweging, die het sinds juni voor het zeggen heeft, had al langer twijfels over het binnenhalen van het veel investeringen vergende evenement door de stad die met schulden kampt. Raggi geeft later vandaag een persconferentie.



Het bidteam dat de Spelen naar Rome moet halen, gesteund door premier Matteo Renzi, hoopte dat Raggi van gedachten zou veranderen. Giovanni Malago, voorzitter van het Italiaans olympisch comité, zei eerder dat de kandidatuur zonder de steun van het Romeinse stadsbestuur geen schijn van kans zou hebben. Tijdens haar campagne had Raggi al gezegd dat de stad andere prioriteiten had, maar sloot ze steun aan het plan niet uit. In een van de debatten zei ze een referendum uit te willen schrijven over het onderwerp.



Rome wilde eerder de Spelen van 2020 organiseren, maar toenmalig premier Mario Monti hield de kandidatuur toen tegen wegens zorgen over de financiële situatie van zijn land. Het IOC kiest in september de stad waar de Spelen van 2024 worden gehouden. Over vier jaar is Tokio gastheer.