Cavaliers verliezen zonder vedette James

Kies je wereldelftal van 2016

26 december Natuurlijk hebben alle voetballiefhebbers afgelopen seizoen genoten van het prachtige spel van Bayern München, Leicester City en toch ook weer Barcelona. Maar er viel meer te genieten de afgelopen maanden. Portugal dat het EK won, Real Madrid dat de prijzenkast maar weer wat uitbreidde. De sportredactie zat er een jaar lang bovenop. Wij deden een poging om een selectie voor een wereldelftal over 2016 samen te stellen. De vraag is: welke elf spelers zou u opstellen? Het team speelt in een 4-3-3 systeem. Voor elke positie heeft deze krant alvast een voorselectie gemaakt. Stel nog eenmaal het team samen met spelers waar u de afgelopen maanden het meest van heeft genoten. En o ja, kies daar meteen de juiste trainer bij. Hieronder kunt u stemmen, lees hier de toelichting op de genomineerden. De uitslag wordt op 31 december bekend gemaakt!