Ceferin wil EK van 2024 weer in één land

Ceferin en Van Praag willen de geschorste en opgestapte Michel Platini graag opvolgen bij de Europese voetbalbond. Zij staan woensdag tijdens een congres in Athene tegenover elkaar als de 55 leden van de UEFA een voorzitter kiezen. Ceferin mag zich verheugen op de steun van Duitsland, dat aanvankelijk voor Van Praag wilde kiezen.



Ook Frankrijk, Ierland en de Scandinavische landen staan achter de Sloveen, die eveneens populair is in het oosten van Europa. Van Praag legt zich niet neer bij een overwinning van Ceferin. De voorzitter van de KNVB sprak de afgelopen maanden met afgevaardigden van zo'n veertig lidstaten van de UEFA. Volgens hem is het geen uitgemaakte zaak dat veel landen uit het oosten van Europa voor Ceferin gaan stemmen.



Volgens Van Praag hebben de laatste verkiezingen voor het voorzitterschap van de FIFA uitgewezen dat het lastig is om vooraf een favoriet aan te wijzen. Sjeik Salman uit Bahrein was lang favoriet, maar de Zwitser Gianni Infantino won.