Celtics en Wizards ronde verder in play-offs

Trappers uit Tilburg opnieuw kampioen Duitse Oberliga

8:44 De ijshockeyers van Destil Trappers zijn voor het tweede jaar op rij kampioen van de Duitse Oberliga. Dat ging gisteravond allerminst eenvoudig. In een spannende pot trok het team van Bo Subr in de eigen hal met 4-3 aan het langste eind tegen Tölzer Löwen en bracht daarmee de eindstand in de best-of-five-finale op 3-1 in Tilburgs voordeel.