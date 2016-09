Challengertoernooi Alphen krijgt Nederlandse finalist

Quintana: Mijn enige opdracht is Froome volgen

19:16 Nairo Quintana gaat de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje in met maar één doel. De leider in het algemeen klassement wil de hele dag in het wiel zitten bij Chris Froome, de Brit die vandaag op indrukwekkende wijze de individuele tijdrit won en een flink deel van zijn achterstand op Quintana wegpoetste.