Cheryl Maas: Vrouwen kunnen dus ook springen

Pyeongchang

Met haar instelling was ze jarenlang een van de weinige vrouwen die het onderdeel big air beheersten. Sinds bekend is dat de snowboarddiscipline volgend jaar op het programma staat bij de Winterspelen in Pyeongchang is het niveau bij de vrouwen omhoog gegaan. Met uiteindelijk de toevoeging van vrouwen aan wedstrijden als in Innsbruck tot gevolg.



En dat is goed ook, vindt Maas. Zelfs als dit betekent dat zij als medaillekandidate meer concurrentie krijgt. ,,We worden uiteindelijk toch vaak met de jongens vergeleken, al is dat niet terecht. Het is goed voor onze sport dat wij ook ­laten zien wat we kunnen. Dat ook wij dus kunnen springen."



Ze is een vrouw van contrasten. Concurrentes kiezen vaak eerst voor een veilige ronde. Maar als Maas op een snowboard staat, is het alles of niets. ,,Soms denk ik wel: als ik dit nou wat verstandiger had aangepakt, dan had ik nu ook op het podium gestaan. Aan de ­andere kant is dit wie ik ben. Dit is mijn karakter. Ik ben iemand die ergens vol gas tegenaan gaat. En snowboarden is bij uitstek de sport waar je een eigen stijl laat zien. Het is een jurysport, maar niet zoals turnen, waar je strak ­dezelfde oefening uitvoert."



Voor niemand bang, maar tegelijkertijd omschrijft ze zichzelf als 'een verlegen meisje'. Wedstrijddruk vond ze lange tijd extreem lastig. Ze blokkeerde vaak, stelde bij de Olympische Spelen in Sotsji teleur toen ze op het onderdeel slopestyle vier keer ten val kwam. Vervolgens ging de aandacht van de media voornamelijk uit naar haar regenbooghandschoenen en of deze wel of niet een homo-statement waren, gericht tegen het beleid van de Russische president Poetin. Later twitterde Maas, die getrouwd is met een Noorse vrouw, hierover: 'Mijn beste mensenrechtenactie'.



Nu ze ouder is kan ze makkelijker met wedstrijdspanning omgaan. In het verleden ging het prima tijdens trainingen, maar als vervolgens de ogen op haar waren gericht, dacht ze: ho. ,,Dat heb ik nu gelukkig meer onder de knie. Op een snowboard voel ik me een ander persoon. Dat doe ik al zo lang, daarin voel ik me thuis. Uit een goede jump haal ik mijn zelfvertrouwen."



Vorig jaar was ze de eerste Nederlandse vrouw die een gouden plak won bij de X Games, ook wel 'de Olympische Spelen voor de extreme sporten'.



Drie jaar geleden zei Maas nog te betwijfelen of ze bij de Winterspelen van Pyeongchang weer van de partij zou zijn. Dat was voordat ze wist dat big air op het olympische programma kwam.