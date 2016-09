Circus Sagan is in het land

Ze is overduidelijk niet de enige die er zo over denkt. Alsof hij zometeen de Elfstedentocht gaat schaatsen, zo warm loopt Bolsward voor Sagan, die zich nog even voor alle aandacht verstopt in de geblindeerde bus.



Een dag eerder won de wereldkampioen nog het eerste EK voor profs in het Franse Bretagne. Met een privéjet vloog hij 's avonds naar Nederland. ,,Maar dat liep allemaal een beetje uit'', vertelt ploegleider Tristan Hoffman. ,,Vliegveld Eelde was al dicht. Dus moest Peter uitwijken naar Münster en nog 250 kilometer met de auto afleggen.''



Om half twee 's nachts lag hij eindelijk in zijn bed in het Van der Valk in Sneek. ,,Fysiologisch allemaal niet optimaal, maar Peter is een beer hè'', grijnst Hoffman, zijn blik tevreden gericht op de blauwe hemel. ,,Gelukkig geen zuchtje wind. Kan Peter er lekker rustig inkomen.''