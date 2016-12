Circus Maximus

Boot

Na een verkeerd uitgepakte bandenkeuze moest de Limburger eerst een extra pitstop maken. ,,M'n auto voelde aan als een boot, dus het moést. Ik kwam terug op de baan als 16de en moest mezelf ervan weerhouden om niet over de radio te gaan schreeuwen. Maar toen ik vervolgens de ene na de andere inhaalde, voelde ik me steeds weer gelukkiger worden'', zei Verstappen zelf over die krachttoer op het circuit van Interlagos, waar hij zijn meest hardnekkige criticasters de mond snoerde.



Riep oud-wereldkampioen Niki Lauda halverwege het seizoen nog dat de jonge Nederlander rijp was voor een psychiater en zichzelf tekort deed door arrogant gedrag en domme acties. Na de Braziliaanse regenshow kon ook Lauda niet anders dan buigen. ,,Max was magistraal.''Hoe is Max zelf onder al die lof, vragen we hem. ,,Ik ben dezelfde persoon, nog steeds. Dezelfde Max. Ik trek het me allemaal niet aan, omdat ik vooral weet wat ik zelf kan en wat ik zelf moét doen. Dat is gas geven.''



Tegengif

Maar de rest van de wereld was minder nuchter. ,,Waarom Mad Max Formule 1's meest kostbare grondstof is?'', schreef The Daily Telegraph een dag later in een analyse. ,,Omdat hij het tegengif is voor al het cynisme dat altijd op de loer ligt bij een gemotoriseerde sport als de Formule 1.''



In een sport die doorgaans wordt gedomineerd door de piloot in de beste auto, zorgde het ondeugende Limburgse wonderkind voor de nodige verrassing en beroering. Geen moment was het ondanks de hegemonie van twee Mercedes-coureurs (Rosberg en Hamilton) saai met die rappe, brutale Nederlander die kritiek aan zijn adres begroette met een lach. ,,Zeg, we zijn toch geen zondagsrijders'', reageerde hij in Hongarije, na gemekker van de Fin Kimi Räikkönen over de wijze waarop de Limburger zijn positie verdedigde.



Jongste

Coureurs op leeftijd bekeken zijn stormachtige ontwikkeling met afgrijzen. Het publiek smulde ervan en riep Verstappen steeds weer uit tot Driver of the Day. Verstappen is na twee seizoenen de jongste Formule 1-coureur die ooit deelnam aan een race. De jongste die ooit zijn auto mocht opstellen op de eerste startrij. De jongste die ooit punten scoorde. De jongste die ooit aan de leiding reed. De jongste die een Grand Prix won. De jongste die ooit op het podium stond. En de jongste die een snelste ronde liet aantekenen.



Een bizar lijstje records is het. En reken de komende jaren maar op uitbreiding. Zo stond Verstappen bijvoorbeeld nog nooit op pole-position. En er is dat record van jongste wereldkampioen, nu nog van Sebastian Vettel (23 jaar 135 dagen). Dus gaat dat ooit ook nog lukken? Kenners denken van wel. En Max? ,,Die wereldtitel, dat is hét doel van alle coureurs. Maar laat ik eerst nog maar eens wat races winnen, dan kom ik vanzelf bij dat doel uit.''