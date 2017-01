Clement, Eiting en Kluivert mee op trainingskamp Ajax

Ajax verblijft daar tot en met 8 januari. De ploeg van Peter Bosz oefent op zaterdag 7 januari tegen Excelsior en RB Leipzig. Aanvaller Bertrand Traoré ontbreekt in de 27-koppige selectie die meegaat naar Portugal. Hij heeft zich gisteren gemeld bij de nationale ploeg van Burkina Faso voor de Afrika Cup, die van 14 januari tot 5 februari wordt gehouden in Gabon. Hakim Ziyech is door bondscoach Hervé Renard niet opgenomen in de selectie van Marokko. Hij gaat dus gewoon mee op trainingskamp met Ajax.



Justin Kluivert zat half december voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Ajax 1 bij het verloren duel met FC Twente. Hij maakte daarin nog niet zijn debuut. Carel Eiting en Pelle Clement hebben dat al gedaan. Zij zetten op 26 oktober de eerste schreden in Ajax 1 tijdens het bekerduel bij Kozakken Boys. Clement scoorde in Werkendam direct twee keer.