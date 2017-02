Coaches met lef én het effect van Coca-Cola

,,5-3 bij Manchester City-Monaco is het probleem niet. Wel 5-1 bij Bayern-Arsenal of 2-4 bij Leverkusen-Atlético Madrid'', zegt Raymond Verheijen. In zijn laatste boek Hoe simpel wil je het hebben? schrijft de spraakmakende inspanningsfysioloog over 'het Coca-Cola-effect'.



,,De Europese topclubs gedragen zich als Coca-Cola. Het ultieme doel van een bedrijf als Coca-Cola is dat de gehele wereldbevolking alleen nog maar hun producten koopt en dat zij alle concurrentie hebben verslagen. In de cola-industrie heb je immers ook geen concurrenten nodig om de beste te zijn.''



In het voetballen is dat een ander verhaal. Verheijen: ,,Daar heb je tegenstanders nodig. De tweede ronde van de Champions League was eerst nog echt een strijd van de beste zestien ploegen, nu hooguit van een top 8. En als Arsenal in dat veld de subtop voorstelt, was het helemáál verontrustend hoeveel ze tekortkwamen tegen Bayern, dat bij de de top hoort.''



Het competitie-element zou bewaakt moeten worden. Verheijen: ,,Maar probleem is dat er geen waakhond meer is, want de Europese topclubs beslissen inmiddels over zichzelf en hebben de UEFA aan een leiband, zoals het aanstaande nieuwe format voor de Champions League bewijst.''

Ook Verheijen sluit zich daarnaast aan bij de verklaring dat de coaches een fors stempel drukken. ,,Gemiddeld zijn er meer aanvallende coaches dan tien jaar terug. Dat is zeker zo.''