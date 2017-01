Cocu gevangen tussen oud en nieuw strijdplan

Maar tegen Dortmund kwam er dus nog weinig van?

PSV kreeg wel een paar kansen uit aanvallen met combinatiespel en diepgang vanaf dat middenveld. Maar het gaf zelf nog veel meer kansen weg. Dortmund wist feilloos hoe te spelen tegen een 4-4-2-systeem. Steeds dwongen ze PSV'ers verdedigend tot keuzes en dat zorgde voor verwarring en fouten. Neem nou de tandem Willems-Ramselaar aan de linkerkant. Willems zag zijn directe tegenstander Ousmane Dembélé steeds slim naar binnen trekken, waardoor Ramselaar als linkshalf steeds achter de opstomende Dortmund-back Lukasz Piszczek aan moest. ,,Daar had ik in de eerste helft veel moeite mee, ja'', erkende Ramselaar. ,,Maar dan moet je snel leren. Wie pakt wie wanneer op? Na rust ging het in de coaching tussen Jetro en mij al een stuk beter.''



De nieuwe speelwijze was overigens niet de enige reden voor de forse nederlaag. Ook gewoon de klasse van de Duitsers en persoonlijke fouten van PSV'ers als Arias en Isimat, die in elk systeem dodelijk zijn.



Zet Cocu het experiment door?

,,Niet in paniek raken'', die quote kwam na de 4-1 nederlaag van hem. Hij wil spelers langer de kans geven om op trainingen te wennen aan 4-4-2, maar ook het vaste 4-3-3 gaat niet ineens overboord. Het wordt nog een lastig dilemma, want Cocu beseft ook: tegenover die karige 25 goals stonden voor de winterstop slechts 8 tegentreffers. Het is de enige reden dat PSV nog niet totaal kansloos is in de titelstrijd. Cocu: ,,Als we in een andere speelwijze nu de poort open gaan gooien en veel kansen gaan weggeven, schiet het nog niet op. Dan kom je van de regen in de drup terecht.''