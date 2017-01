Conte hint naar basisplek voor Aké in FA Cup

Antonio Conte hintte op zijn persconferentie naar een basisplaats voor Nathan Aké, die op 8 januari door Chelsea werd teruggehaald vanuit Bournemouth naar Londen. De 21-jarige linkspoot uit Den Haag maakte in zijn verhuurperiode bij Bournemouth een uitstekende indruk, net als vorig seizoen bij Watford. Conte wil nu zien wat Aké voor zijn ploeg betekent.



Morgenmiddag lijkt Aké in de basis te beginnen in het FA Cup-duel tegen de Londense buurman Brentford, dat op een vijftiende plek staat in de Championship. Conte lijkt echter nog niet zeker over de positie voor Aké: centrumverdediger of aanvallende vleugelverdediger. Chelsea speelt sinds oktober, met veel succes, in een 3-4-3 formatie. De Spanjaard Marcos Alonso bestrijkt dit seizoen de linkerflank.



Aké maakte in de zomer van 2010, op 15-jarige leeftijd, de overstap van Feyenoord naar Chelsea. Op 26 december 2012, toen hij 17 was, maakte hij zijn debuut in de Premier League bij het duel tussen Norwich City en Chelsea. Daarna speelde hij nog slechts elf keer in de hoofdmacht van Chelsea. De club uit Londen verhuurde Aké aan Reading (5 duels in 2014/2015), Watford (28 duels in 2015/2016) en Bournemouth (12 duels en 3 goals in het huidige seizoen).



In de Premier League gaat Chelsea aan kop met 55 punten uit 22 duels en acht punten voorsprong op achtervolger Arsenal.