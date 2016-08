Coolsingel nog ver weg voor koploper

Als het allemaal al een rol heeft gespeeld, dan waarschijnlijk een marginale. De wederopstanding begon, toen Dick Advocaat adviseerde de poppetjes logisch neer te zetten. Bijvoorbeeld Eric Botteghin als rots in de branding achterin, maar wel met weinig ruimte in zijn rug. Dirk Kuyt in de as van het veld, om zeker te zijn van doelpunten. Karim El Ahmadi die zelden scoort, met de punt naar achteren. En slechts één ouderwetse buitenspeler.



Die ingezette lijn leverde een fraaie zegereeks op. Een reeks, die dit seizoen keurig wordt doorgetrokken. ,,We hebben nu Jørgensen en Berghuis. Straks is Elia fit. En Kramer nog achter de hand'', stelt Kuyt. ,,Er zijn volop wapens, ieder met zijn eigen kwaliteiten.''



Vooral Berghuis lijkt een flinke versterking. ,,Ik heb vorig seizoen niet meegemaakt'', zegt Berghuis. ,,Maar ik zie het zo: met dit elftal hoef je thuis eigenlijk geen wedstrijden te verliezen. En kun je, als je slim speelt, ook in uitwedstrijden heel veel punten pakken.''



Maar Feyenoord zal na de Europese wedstrijden ongetwijfeld problemen krijgen in de competitie. Of niet? ,,Kijk, dit blok van vier wedstrijden hebben we geweldig afgerond'', zegt Kuyt. ,,Dat drukkere programma kunnen we straks opvangen door een brede selectie. Voor mij was de invalbeurt van Jan-Arie van der Heijden tegen Excelsior zaterdag het voorbeeld. We hebben zóveel mogelijkheden.''