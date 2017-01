Costa in de clinch met coach Conte

Diego Costa zegt last te hebben van klachten aan zijn onderrug, maar de medische staf was niet overtuigd van zijn klachten. Conte steunde zijn fysio's, wat tot grote woede leidde bij Costa. De ruzie heeft ertoe geleid dat Costa niet is meegereisd voor het uitduel bij Leicester City.



De in Brazilië geboren international van Spanje zou op het punt staan om zijn contract bij Chelsea te verlengen, maar deze ontwikkelingen zouden wel eens een definitieve breuk kunnen betekenen. De zaakwaarnemer van Costa zou al bezig zijn om Costa te slijten in China, waar spelers miljoenencontracten kunnen tekenen.



Chelsea staat momenteel bovenaan in de Premier League met 49 punten uit de eerste twintig duels en heeft daarmee een voorsprong van vijf punten op achtervolger Liverpool. Diego Costa is met 14 goals in 19 duels topscorer in de Premier League. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij Chelsea, nadat hij in de zomer van 2014 overkwam van Atlético Madrid.