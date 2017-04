'Cruciaal? Zo zijn al heel veel wedstrijden dit seizoen betiteld'

Voorzichtigheid

Boeken en documentaires over de titelrace van de club? Neem maar plaats in de rij, maar Feyenoord zelf werkt er liever niet aan mee. Alles is gericht op Vitesse, pas daarna kijken ze in de Kuip weer verder. Bovendien is er ook wel reden voor een tikkeltje voorzichtigheid. Want Feyenoord op vreemde bodem, daar gaat nogal eens wat mis de laatste tijd en niet in de laatste plaats in de openingsfase van wedstrijden.



Van Bronckhorst snapt dat het een kwestie is, herinnert zich vast nog vijftien vragen in die richting, maar formuleert toch maar weer een antwoord. ,,Die vroege tegentreffers, die moeten we nu eindelijk voorkomen, dat is duidelijk'', hanteert de trainer even de automatische piloot. ,,Maar er was eerder geen sprake van gebrek aan focus of gemakzucht. Dat zijn ook van die containerbegrippen. Wat het dan wel was? Een reeks van verkeerde keuzes op een rij.''



Drie duels nog tot de eeuwige roem, want zo werkt het bij een club waar de prijzenkast maar mondjesmaat is aangevuld de laatste jaren. Spits Nicolai Jørgensen telt af. ,,Ik ben topfit'', zegt de Deen. ,,De blokkade is weg. En Ajax? Joh, daar heb ik helemaal niet naar gekeken. Weet je waarom niet? Die ploeg gaat waarschijnlijk niets meer laten liggen, we zullen het zelf moeten doen en dat gaan we ook doen.''



In de Kuip hoor je deze dagen off the record: wie er zondagavond bovenaan staat, pakt de landstitel. Maar over twee weken is het gewoon weer bibberen in Rotterdam, als de derby bij Excelsior voor de deur staat. ,,Bij ons lijkt elk duel wel cruciaal toch?'', zegt Van Bronckhorst lachend. ,,In feite is het ook zo, zeker nu de eindstreep steeds dichterbij komt.''