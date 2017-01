Dakar op grote hoogte

Mondkapje

De Dakar-etappes boven de boomgrens baren ook Peter Versluis (43) kopzorgen. ,,De vorige keer had ik veel last van hoofdpijn.'' Reden voor de trucker uit Werkendam om gericht te trainen voor zijn zesde Dakar. ,,Ik heb veel gefietst op een hometrainer met een speciaal apparaat waarmee je de hoogte kunt nabootsen. Ik heb geprobeerd om heel lang te fietsen in omstandigheden vergelijkbaar met 4,5 kilometer hoogte, met een mondkapje op. Ik heb flinke hoofdpijn gehad tijdens het fietsen, maar ben gewoon doorgegaan.''



Versluis hoopt dat die zelfkastijding zich in de Andes uitbetaalt. Zijn MAN-team heeft voorzorgsmaatregelen genomen tegen zuurstofgebrek. ,,Ik ga niet eigenwijs doen, ik heb extra zuurstof in de cabine. Op hoogte rijd ik tijdens de rally met een slangetje in de neus. Dat blijft goed zitten. Helm erover en je merkt er niets van.''



Gerard de Rooy (36) tikte in een vorige Dakar Rally al eens de 5.000 meter aan, zonder een centje pijn. ,,Maar we bleven nooit langer dan drie dagen op grote hoogte. Nu zeker zes. Dat wordt een stuk moeilijker. Er zijn medicijnen tegen hoogteziekte, maar een nadeel is dat je dan vaker naar de wc moet. En ze kunnen de rij-eigenschappen beïnvloeden. Je wordt suf."



De titelverdediger bij de trucks heeft zich niet anders voorbereid dan andere jaren. ,,Slapen in een zuurstoftentje is leuk voor een paar keer, maar dat moet je twee tot drie maanden doen wil het goed effect hebben. Dat zie ik niet zitten.''