Dat ene moment, voor altijd op het netvlies

PSV-keeper Jeroen Zoet, die de bal in een reflex terughaalt naar zijn borst. Bas Nijhuis met die arm de lucht in, triomfantelijk haast, wijzend naar het piepende horloge om zijn pols. De eerst wat verwarde, daarna compleet extatische Kuip daaromheen.



Feyenoord - PSV was op 26 februari 2017 niet alleen een zogenaamd cruciale wedstrijd. De winnende goal was er eentje die we ons over tien jaar ook nog wel herinneren. En aflevering van Andere Tijden Sport waardig, al is het maar door de impact van doellijntechnologie: nog nooit was die in Nederland zo bepalend.



Onmiskenbaar was het een wedstrijd waarin het seizoen van Feyenoord samenkwam. Door dat Rotterdamse dubbeltje dat weer precies de goede kant opviel, maar ook door de overtuiging waarmee de ploeg speelde, als een hongerige, verbeten vechtende leeuw.



Maar tegelijk: die wedstrijd was al in februari. Een paar kilometer verderop was het carnaval. Daarna gebeurde er nog zo veel meer in het seizoen van Feyenoord.



Kampioenschappen worden soms herinnerd om details, om het decor, om bepaalde spelers, om persoonlijke herinneringen. Soms worden wedstrijden die op het moment zelf heel bepalend lijken, jaren later min of meer vergeten.



Wie kan zich de 3-4 op de Vijverberg herinneren uit 1999, toen Ellery Cairo kort voor tijd de winnende goal maakte voor Feyenoord tegen De Graafschap, na een 3-1 achterstand? Ja, de diehards. Trainer Leo Beenhakker en de spelers van toen. De ooggetuigen wellicht. Maar in het collectieve geheugen is die wedstrijd - destijds zo veelzeggend en bepalend - min of meer vergeten.



Ook daarom is Peter Bosz er tot op de dag van vandaag ziek van: dat hij de kampioenswedstrijd van 1993 in Groningen miste, door een schorsing, opgelopen in de wedstrijd ervoor tegen MVV. De huidige Ajax-trainer besefte het meteen: bovenal kampioenswedstrijden worden herinnerd. Juist die beelden keren oneindig terug, die branden zich op je netvlies.



Niet voor niets hebben Feyenoord-fans nu duizenden euro's over voor een kaartje op Woudestein, voor de wedstrijd van zondag. Juist daarom kun je het uittekenen: de feestbeelden beklijven later het meest. De bustocht van Woudestein naar de Kuip, Dirk Kuyt met de schaal, de Coolsingel op maandag. Ze zullen zelfs dat Jeroen Zoet-momentje overvleugelen, of de zo belangrijke zondag in Arnhem van een kleine twee weken terug.

