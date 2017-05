Dat 'gevoetbal' is alles tegelijk

Neem nou deze week, of anders de vorige. Van de Kuip naar de Arena, van Woudestein naar de Zeister bossen. Het lijkt wel een krankzinnige achtbaan, dwars door het spookhuis, en hup, via het sprookjesbos weer naar buiten, op weg naar de volgende hallucinerende looping.



Zondag in Kralingen was voetbal een dof treurspel, maar tegelijk juist opwindend en meeslepend, met al zijn psychologie en mysterie. Een decor ook van hunkering, van hoop, van ontreddering.



In Rotterdam was bijna letterlijk een complete stad in vervoering. Dit was voetbal, maar zo veel meer dan dat. Een sociaal bindmiddel, diep geworteld in het leven van alledag. In de vreugde, het verdriet én de woede van het volk.



En kijk die kolder in Zeist dan weer, gisterochtend. De intriges, de blunders, de politiek, de lijntjes, de belangen. Hier was voetbal een soort cabaret, maar ook corporate gedoe, compleet met bedrijfsongelukken en machtsspelletjes.



Ook dat is typisch voetbal: de pers is geen anonieme buurman in een regenjas, braaf toekijkend vanaf de zijlijn, achter een hekje. Het staat midden in het veld juist, driftig meerennend met de ene meute of de andere, jagend op een goaltje of een doodschop.



En net als je denkt dat het voetbal totaal verziekt is, word je weer gekieteld door de onbedwingbare schoonheid ervan. Morgen zitten we alweer in de trein naar Lyon, hard op weg naar een onmogelijk geachte Europese finale.

Tot voor kort was Ajax een muitende politieke partij, een club op zoek naar zichzelf. Tegenwoordig is het opeens weer een baken van schitterend voetbal. Die wedstrijden tegen Schalke 04 en thuis tegen Olympique Lyon: het streelde de ogen en verwarmde het hart.



Maar allez, van Frankrijk jakkeren we zondag weer vrolijk door naar de Kuip, voor de ultieme ontknoping. Ergens onderweg ga ik mijn seizoenkaart verlengen, en volgende week wachten de play-offs om promotie en degradatie alweer: traditioneel de spannendste en krankzinnigste voetbalwedstrijden van het hele jaar.



Altijd maar dat 'gevoetbal', ja. Mooi en doodvermoeiend, cynisch en prachtig, oerlelijk en onweerstaanbaar. Allemaal tegelijk.