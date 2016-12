'Dat ik hem nooit meer zie, geeft hoogtevrees'

Na wat hapjes, ansjovis en Spaanse ham, worden de voor­gerechten opgediend. Gebakken aardappels met ­butifarra negra, een Catalaanse worst.



Niemand zag de snelle dood aankomen, zijn beste vrienden niet. Johan zelf niet. Torres: ,,Een paar weken ervoor zei hij tegen me: 'wat heb ik toch een geluk'. Hij merkte dat hij niet meer op zijn hakken kon lopen. Wie probeert er nou op zijn hakken te lopen, dacht ik... Johan ging naar het ziekenhuis, bij hem om de hoek. Bleek hij uitzaaiingen in zijn hoofd te hebben. 'Had ik geen last van mijn hakken gehad, dan hadden ze dat niet ontdekt', zei Johan. 'Da's dus geluk.' Terwijl ik dacht: Johan, metastasen in de hersens, dat is een doodvonnis. Maar zo ­redeneerde hij niet."



Laporta: ,,Ik was met hem in Tel Aviv, toen hij met Danny hun zoon Jordi bezocht. Zó ongelooflijk sterk en vrolijk was hij. In die ­dagen kon niemand nog vermoeden dat het ­enkele weken later ineens voorbij zou zijn. En hij was zelf de laatste die zich zag gaan."



Elk jaar, vlak voor kerst, was er in huize Cruijff in Barcelona een diner voor de beste vrienden. Danny zorgde voor alles, meestal via een bevriende kok. Zoals Fermí Puig. ,,Ongetwijfeld bereidde ik ook wel eens iets wat Johan niet lekker vond, maar hij was echt een kind van na de oorlog, hè? Hij liet nóóit iets op zijn bord achter, álles ging op."



Het is de opmaat naar vrolijker herinneringen. Want dat was ook de afspraak. Praten over Johan alsof hij er nog is. En dat is hij in het restaurant van Fermí zeker. Achterin is een speciaal zaaltje, met één tafel voor maximaal twaalf eters. Het oogt als een klein Barça-museumpje, met foto's en krantenknipsels. Aan één wand enkele foto's van Cruijff. Precies ervoor, op de grond, een biechtstoel. Expres daar neergezet.