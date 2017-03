Schreeuwen

Buschauffeur Bartomeu Muñoz was schor. ,,Ik zat in een bar, met mijn vrienden. De hele avond hebben we zitten schreeuwen. Alleen na die 3-1 werd het even stil. Tot de slotfase." Hij is van de generatie die vroeger, als klein jochie en tiener, Barça nooit iets zag winnen. Twee kampioenschappen in dertig jaar, van 1961 tot 1990. Acht Spaanse bekers in die periode, als prijs die nauwelijks tot troost diende. En drie keer de Europa Cup 2. ,,Onze kinderen weten niet hoe bevoorrecht ze zijn. En wijzelf natuurlijk, dat we dit nog mogen meemaken."



Negenentwintig grote prijzen, nationaal en internationaal, won Barça sinds 2005. Sinds Frank Rijkaard de ploeg een nieuwe weg wees. Sinds Messi in het eerste begon te spelen. Maar op een avond als woensdag waren het anderen dan 'Leo' die zich in de schijnwerpers speelden, Neymar vooral, en de jonge Catalaan Sergi Roberto, maker van het meest gevierde doelpunt in jaren, sinds Andrés Iniesta in 2009 Barça op Stamford Bridge in de laatste minuut langs Chelsea schoot.



Maar dat was maar één doelpunt. Woensdag waren het er zes. Het sprak de hele voetbalwereld aan. Nauwelijks werd er gerept over de dubieuze arbitrage; in Barcelona zeker niet, maar ook in de internationele pers niet. Zelfs de Franse kranten maakten geen halszaak van de twee strafschoppen die de Duitser Aytekin de thuisclub schonk, en de ene die hij PSG onthield. Alsof alle verslaggevers, net als de scheidsrechter, waren bevangen door de indrukwekkende sfeer in het Camp Nou, zoals lang niet gezien. Alleen in Madrid waren ze duidelijk: 'Comeback met bedenkingen', kopte sportkrant AS op de voorpagina.