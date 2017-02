Davy Klaassen is de Eredivisie ontgroeid

De Boer gaat verder. ,,Kijk, Jari Litmanen was in onze tijd een geweldige speler, maar bij hem kwam het er daarna niet echt uit. Oók omdat hij, als nummer 10, perfect paste in onze speelstijl. Maar in het buitenland lopen spitsen soms alleen voor zichzelf. Daar heeft Jari last van gehad. En daar moet Klaassen ook goed over nadenken. Dennis Bergkamp was natuurlijk absolute wereldtop bij Arsenal. Maar als één van de twee spitsen. Dennis zijn perfecte techniek kent iedereen, maar hij was ook enorm snel. Klaassen is niet langzaam, maar het is niet zijn kracht.''



Klaassen is, na een matige competitiestart en wat geschuif op het middenveld, de onbetwiste leider van Ajax. Zeker als de Amsterdammers kampioen worden, is een vertrek van de aanvoerder logisch. Wat vindt hij zelf? Het gesprekje met de aanvoerder van Ajax in de buik van het Vitesse-stadion had iets komisch. Daar stond hij dan met dat nuchtere hoofd, een tikje rood aangelopen. Hoe het komt dat hij zo vaak (9 van zijn 11 goals) het openingsdoelpunt maakt? Met een glimlach: ,,Weet ik veel hoe dat komt. Ik heb geen geheim, schiet gewoon die bal er in.''