'De baan hoort bij je wieleropleiding'

Vraag dat maar aan Nederlands kampioen Groenewegen, dit jaar ook van de partij. Waarom de sprinter van Lotto-Jumbo deelneemt? ,,Ik wil m'n snelheid nog meer verbeteren en kijk of dat via deze weg kan. Je ziet aan Terpstra dat hij altijd goed is in het voorjaar, dus wil ik het ook zo proberen.''



Vandaar dat de Amsterdammer de afgelopen weken bij slecht weer te vinden was op de wielerbaan van Sloten. ,,Ik ben daar een keer of zeven geweest en heb meer achter de derny getraind, dat is ook wel nodig.'' Want de piste, dat is een vak apart, concludeert Groenewegen. ,,Aflossen en kort op het wiel rijden, dat is nieuw voor mij. Ik hoop dat ik de techniek een beetje doorkrijg, want de eerste twee dagen is het aanklampen.''



Goed doen, doet goed volgen, stelt Terpstra tevreden vast. ,,Ik vind het leuk dat er nu meer wegrenners zijn die het combineren. Net als is in de goede oude tijden van de zesdaagsen. Maar nog belangrijker is dat de jeugd dit veel gaat doen voor traptechniek en stuurvaardigheid. Die wegfiets, daar rijd je de hele lente, zomer en herfst al op. Als nieuweling of junior moet je in de winter eigenlijk alleen op de baan of in het veld rijden. De baan hoort bij je opleiding tot wielrenner.''