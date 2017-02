De Cauberg is straks een gewone heuvel

De Cauberg is straks in april niet langer dé heuvel van de Gold Race, het is een heuvel van de Gold Race. De laatste beklimming van de Cauberg ligt voortaan niet op drie kilometer van de streep, maar op 19 kilometer van de finish. De slotkilometers zijn vlakker dan voorheen; het laatste klimmetje is vanaf nu de Bemelerberg - een peulenschil voor de beste renners van de wereld.



De parcourswijziging komt niet uit de lucht vallen. De finale is in de geschiedenis van de wedstrijd geregeld hertekend en de organisatie van de Gold Race is al jaren ontevreden over het koersverloop. Vrijwel alle renners en ploegen wachtten in de afgelopen edities op de laatste beklimming van de Cauberg - en daardoor zat de wedstrijd urenlang op slot. Er waren nauwelijks favorieten te vinden die al vóór de laatste passage van de Cauberg hun kaarten op tafel wilden gooien. De heuvel legde zo'n grote schaduw over de koers dat er soms geen koers meer overbleef. Degenen die profiteerden waren vaak dezelfden: de renners die één keer heel hard tegen een venijnige klim aan kunnen demarreren - de Philippe Gilberts van het peloton.