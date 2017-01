De oude meester is terug

Bijna drieënhalf uur toptennis was tot gisteren het laatste wat we van Roger Federer (35) in 2016 zagen. Op Wimbledon verliest hij in juli in de halve finale van de Canadees Milos Raonic. Het blijft vervolgens bijna een half jaar stil rond de Zwitser. Knie­klachten dwingen hem tot een rustperiode. Dokters adviseren hem om de rest van het seizoen te laten schieten.



De zeventienvoudige Grand Slam-kampioen gaat akkoord en trekt zich noodgedwongen terug voor het olympisch tennistoernooi in Rio. Een klap, want olympisch goud in het enkelspel is nog de enige grote prijs die ontbreekt op zijn palmares. Aan stoppen wil de huidige nummer 16 van de wereldranglijst desondanks niet denken. Na groen licht van medici traint en traint hij en keert hij in het nieuwe jaar terug op de baan met een haast routineuze zege. Bij het toernooi om de Hopman Cup in Perth rekent hij in een klein uur af met de Brit Dan Evans (6-3 6-4) en wint hij ook de mixed met Belinda Bencic eenvoudig.



Zijn volgende doel: om de hoofdprijs meedoen bij de Australian Open (16-29 januari). Maakt hij kans op een achttiende slam? Jacco Eltingh (46) denkt van wel. De oud-tennisser, die met Paul Haarhuis in de jaren negentig zes Grand Slam-titels in de dubbel won, is onder de indruk van Federer. ,,Als iemand sterk kan terugkeren is hij het wel, zo heeft hij eerder laten zien. Federer oogt fit en is fysiek in orde. Bovendien zal het aan zijn motivatie niet liggen. Na zijn blessure had hij genoeg redenen kunnen bedenken om te stoppen, maar hij koos ervoor door te gaan. Hij heeft ook een bijzondere gave. Hij beheerst alle slagen.''



Vorig jaar werd Federer in Melbourne in de halve finale uitgeschakeld door Novak Djokovic, die de titel pakte. Zijn knieblessure liep hij de dag erna op, toen hij zijn dochtertjes in bad deed.



Opnieuw een plek in de halve finale voor de viervoudige toernooiwinnaar sluit Eltingh niet uit. ,,Als hij elke wedstrijd als een finale op zich beschouwt, kan hij ver komen. Voorheen waren de eerste drie, vier ronden makkelijker voor hem dan nu het geval is. En hoe gaat hij om met het herstel van zijn lijf en de hoge temperatuur? Als hij dat goed verteert, kan hij van iedereen winnen.''