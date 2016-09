De broer van Pogba

Het meest hilarisch was de uitleg van trainer Alex Pastoor, die op RTV Rijnmond een weergaloos bullshitverhaal ophing over tipgevers, netwerken, talent filteren, 'kwalitatieve spelers', 'doorontwikkelen' en 'de persoon in de voetballer proberen te zoeken'.



Allemaal gelul natuurlijk. Een zaakwaarnemer liep gewoon wat te leuren met Mathias Pogba, de broer van, een boom van een spits met een merkwaardig cv, en vlak voor de transferdeadline dachten ze bij Sparta: lachen, man. Fock it. We doen het.



Gelijk hebben ze. Bij Telstar dook ooit de broer van Romario op. Het was op een blauwe maandag in 1991. Romario kwam in zijn glimmende Mercedes aangereden op sportpark Schoonenberg, met naast hem zijn broertje, Ronaldo.



U raadt het al, die kon er geen hol van, maar om onbegrijpelijke redenen kreeg Ronaldo de Souza Faria géén contract bij Telstar. Het bleef - eeuwig zonde - bij een paar proeftrainingen.



En dan had je natuurlijk Hugo en Lalo Maradona, twee tamelijk matige voetballers met ieder een kolderieke loopbaan, waarbij het een wonder is dat ze geen van beiden ooit in Nederland hebben gespeeld. Hugo Maradona maakt tegenwoordig carrière als beroeps-broer-van op de Argentijnse televisie. Blijkt een gat in de markt te zijn.



(Mooie quizvraag: bij welke club speelden Hugo, Lalo en Diego Maradona ooit in één elftal?)