De e-re-di-vi-sie. Sensationeel!

Bijna alle wedstrijden die in de voorronde van de Champions League (CL) worden gespeeld, gaan aan mij voorbij. Te weinig spanning, te weinig passie. Geen reet aan, zonde van je tijd. Ik stroom in februari pas in en zo kon het zijn dat ik zes dagen geleden Manchester City - AS Monaco zag. Voetbal in de hoogste versnelling, twee ploegen die aanvielen, acht goals, oneerlijk verdeeld, dat wel. Maar kirrend van plezier, kreunend van genoten en jubelend van bewondering zat ik op de bank voor de tv. Die achtste finale in de CL bezat de kracht van opwekkende pilletjes.



Maar tegen het einde dacht ik ineens: wat doe ik elk weekend toch in vredesnaam? Ik kijk naar de eredivisie. De e-re-di-vi-sie. Ik vroeg mezelf af waarom ik nog flirt met een 60-jarige? - want zo oud is de eredivisie. Werk. Ja, dat klopt. Ik doe er verslag van voor AD, Langs de Lijn, Betweters en Eretribune. Maar ik kijk ook omdat het zo is gegroeid. Het hoort bij me.



Sinds 1968 bezoek ik eredivisiewedstrijden of bekijk ze op tv, in samenvatting of live. Dat het allengs slechter wordt, is mij natuurlijk ook opgevallen.