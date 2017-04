De edele kunst van het combi-omzeilen

Het is het meest glorieuze staaltje combi-omzeilen dat ik ooit van nabij meemaakte, maar we hebben het in die jaren veel vaker gedaan, in Almelo, in Eindhoven, in Groningen, in Emmen. Overal. Via gekke telefoontjes, vage kennissen, oude vakantievriendinnetjes.



Clubkaarten geleend. Herman Finkers geïmiteerd. Sponsorkaarten geritseld. In De Geusselt ooit ongepast hard gejuicht op een studentenperskaart.



Binnen komen bij een wedstrijd waar je als uitsupporter officieel niet mag zijn: hoe strenger de controles, des te groter de kick. Het is een soort sport, een vak, een edele kunst.



Al die honderden Feyenoorders in het Gelredome zondag: je houdt als Vitesse of politiechef even je hart vast natuurlijk. Een veel betere oplossing was geweest om het uitvak gewoon wat groter te maken, zoals ze in Engeland vaak doen. Er was toch plek zat.



Het grote probleem van gemengd publiek zit hem in de malloten, dat snap ik ook nog wel, het is niet zonder risico's, maar er is ook nog een doodnormale meerderheid. Die wil niet als vee behandeld worden. Die wil niet met een verplichte bus. Ze willen gewoon lekker naar hun cluppie kijken.



Ik ben bovenal voor normaal gedrag op voetbaltribunes, dat lijkt me een simpele voorwaarde, en ik snap ook wel dat veiligheid boven alles gaat. Maar mijn sympathie ligt bij de combi-omzeiler, immer creatief, altijd vasthoudend, alles uit liefde voor zijn club.